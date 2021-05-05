Автором проекта является архитектурная студия Fender Katsalidis, которая завершила строительство небоскреба Australia 108 в Мельбурне.

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"Достройка Австралии 108 является для нас невероятной вехой, которая выходит далеко за рамки высоты здания", – сказал директор компании Ники Дробис.

Небоскреб имеет изогнутую ребристую форму / Фото Dezeen

Небоскреб, который стоит у 297-метровой башни Эврики, имеет прямоугольную ребристую форму и полностью остекленный внешний вид.

С небоскреба открывается удивительный вид на город / Фото Dezeen

Горизонтальные белые полосы обвивают здание. Большая консольная золотая звезда выступает на шесть метров за пределы здания.

Удивительный проект / Фото Dezeen

Башня содержит 1105 квартир, распределенных на 90 жилых этажах, а также кафе, тренажерный зал, бассейны, спа-центры, помещения для проведения мероприятий и садик.