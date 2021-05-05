Автором проекта является архитектурная студия Fender Katsalidis, которая завершила строительство небоскреба Australia 108 в Мельбурне.
Интересно Функциональный уют: как будут выглядеть воркспейсы после пандемии
"Достройка Австралии 108 является для нас невероятной вехой, которая выходит далеко за рамки высоты здания", – сказал директор компании Ники Дробис.
Небоскреб имеет изогнутую ребристую форму / Фото Dezeen
Небоскреб, который стоит у 297-метровой башни Эврики, имеет прямоугольную ребристую форму и полностью остекленный внешний вид.
С небоскреба открывается удивительный вид на город / Фото Dezeen
Горизонтальные белые полосы обвивают здание. Большая консольная золотая звезда выступает на шесть метров за пределы здания.
Удивительный проект / Фото Dezeen
Башня содержит 1105 квартир, распределенных на 90 жилых этажах, а также кафе, тренажерный зал, бассейны, спа-центры, помещения для проведения мероприятий и садик.