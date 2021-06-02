Пиктограмная архитектура: жилой комплекс в форме лабиринта

Волшебный жилой комплекс возведен еще в XX веке, однако благодаря уникальному дизайну известного испанского архитектора его вид удивляет до сих пор.

Здание, построенное в 1975 году, имеет красный фасад и синий интерьер прихожей. Эта уникальная находка принадлежит архитектору Рикардо Бофилла.

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В этом проекте в Барселоне он пытался решить проблему чувство единства и сплоченности между сообществом.



Пиктограмма архитектуры / Фото Elle Decor

Такая альтернатива традиционному многоквартирному жилому дому вдохновлена утопическим романом Бурруса Фредерика Скиннера. Этому зданию удается стимулировать жизнь общества благодаря своему уникальному интерьеру.

Насыщенный фасад здания / Фото Elle Decor

Дом состоит из нескольких корпусов, в которых можно перейти через аллеи и проходы, которые, кстати, имеют имена таких великих личностей, как Чаплин, Маркс, Кафка или Альберт Эйнштейн.



Особенный комплекс / Фото Elle Decor

Внешний фасад, окрашенный в красный цвет, контрастирующий с внутренними двориками, оформленными в синий и желтый. Дворики предлагают доступ к домам разных размеров и форм.