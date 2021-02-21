У побережья Британской Колумбии расположено поселение с уникальными образцами архитектуры. Сеть теплиц, мостов, башен и небольших зданий поставлена на воду и функционирует автономно с экологических источников.

Маленькая экосказочная страна – это инновационный и внесетевой проект двух художников, Кэтрин Кинг и Уэйна Адамса.

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Здания имеют яркую окраску. Большинство из них окрашены в фуксию и чирок.

Уникальные сооружения на воде / Фото Inhabitat

Кинг и Адамс начали строительство Бухты Свободы в 1992 году. Поселение представляет 12 соединенных между собой платформ. Создатели проекта выполнили большую часть работы самостоятельно. Здесь есть четыре теплицы, картинная галерея, место для торжественных событий (украшенное цветочной росписью) и маяк.

Яркий стиль зданий / Фото Inhabitat

Поселение, которое получило название Freedom Cove, использует только солнечную энергию с помощью фотоэлектрических панелей. Вода поступает от дождя и соседнего водопада.

Внутренний колоритный интерьер / Фото Inhabitat

Здания настолько вписаны в природный ландшафт, что живая фауна не боится приходить в гости. Здесь уже побывали медведи, выдры, норки и тюлени. Жизнь в бухте Свободы прекрасна, ведь вокруг одна невероятная природа.