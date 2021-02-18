Будущее уже здесь: в Италии с помощью 3D-технологии сведут инновационную недвижимость из глины
В Италии строят уникальный жилой комплекс. Его создадут используя 3D-принтер и материалы, подлежащие вторичной переработке.
Источник:Designboom
Строительство началось в 2019 году фирмами Mario cucinella и WASP. Сегодня фаза 3D-печати проекта уже завершена, продолжается обработка конструкции.
Читайте также Бамбуковая романтика на озере: во вьетнамском заповеднике появился сказочный ресторан
Проект расположен вблизи итальянского города Болонья. Новейшее здание отвечает на глобальные общественные проблемы, такие как быстрый прирост населения и отсутствие доступного жилья.
Внутреннее пространство сооружения / Фото Designboom
Это сооружение в Италии должно стать первым домом, который будет полностью создан с помощью 3D-технологии с использованием глины местного производства. Дом биологически разлагается, а все материалы вторично перерабатываются.
Дом адаптирован к различным средам / Фото Designboom
Сооружение получило название "TECLA" в честь воображаемого города, описанного писателем Итало Кальвино.
Невероятный эко-дом / Фото Designboom
В проекте предусмотрен подход, который ограничит промышленные отходы и предложит устойчивую модель, которая имеет цель стимулировать национальную и местную экономику, тем самым улучшая благосостояние общества.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Среди рисовых полей и зелени: в Мумбаи построили уникальный храм в форме яйца – фото12 февраля , 12:47
-
Красочный островной рай: новый курорт мечты на берегу Красного моря в Саудовской Аравии – фото12 февраля , 21:01