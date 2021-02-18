В Италии строят уникальный жилой комплекс. Его создадут используя 3D-принтер и материалы, подлежащие вторичной переработке.

Строительство началось в 2019 году фирмами Mario cucinella и WASP. Сегодня фаза 3D-печати проекта уже завершена, продолжается обработка конструкции.

Читайте также Бамбуковая романтика на озере: во вьетнамском заповеднике появился сказочный ресторан

Проект расположен вблизи итальянского города Болонья. Новейшее здание отвечает на глобальные общественные проблемы, такие как быстрый прирост населения и отсутствие доступного жилья.

Внутреннее пространство сооружения / Фото Designboom

Это сооружение в Италии должно стать первым домом, который будет полностью создан с помощью 3D-технологии с использованием глины местного производства. Дом биологически разлагается, а все материалы вторично перерабатываются.

Дом адаптирован к различным средам / Фото Designboom

Сооружение получило название "TECLA" в честь воображаемого города, описанного писателем Итало Кальвино.

Невероятный эко-дом / Фото Designboom

В проекте предусмотрен подход, который ограничит промышленные отходы и предложит устойчивую модель, которая имеет цель стимулировать национальную и местную экономику, тем самым улучшая благосостояние общества.