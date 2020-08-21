Архитектурная студия THE-Studio разработала проект офисного здания, которое будет построено по строгим экологическим стандартам, а также получит фасад из плетеного ротанга. Здание окажет минимальное воздействие на окружающую среду и станет автономным.

Проект планируют реализовать на юго-западе Китая, информирует Archdaily.

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Помещение тщательно проектировали в течение долгого времени, чтобы придать ему максимум энергоэффективности.

Каркас здания металлический / Фото Archdaily

Само здание состоит только из стали и дерева, а его части изготавливают за пределами площадки. Таким образом строительство длится всего несколько месяцев, а сам офис можно будет легко разобрать.

Внутри помещения деревянное / Фото Archdaily

Помещение также оборудовано экологическими системами обслуживания. Контроль климата, вентиляционные трубы и сбор дождевой воды установили под полым фасадом.

Фасад в проект также модульный и является двойным. Внешняя его часть является уникальной и состоит из плетеного ротанга, поэтому здание напоминает большую корзину.

Фасад плели местные жители / Фото Archdaily

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Все эти системы вместе эффективно реагируют на изменения климата или погоды и вместе обеспечивают вентиляцию или обогрев просторных выставочных или офисных комнат.

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