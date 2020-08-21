Архітектурна студія THE-Studio розробила проєкт офісної будівлі, яка буде збудована за суворими екологічними стандартами, а також отримає фасад з плетеного ротанга. Будівля чинитиме мінімальний вплив на навколишнє середовище та стане автономною.

Проєкт планують реалізувати на південному заході Китаю, інформує Archdaily.

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Приміщення ретельно проєктували протягом довгого часу, щоб надати йому максимум енергоефективності.



Каркас будівлі є металевим / Фото Archdaily

Сама будівля складається лише зі сталі та дерева, а її частини виготовляють за межами майданчика. Таким чином будівництво триває всього кілька місяців, а сам офіс можна буде легко розібрати.



Всередині приміщення дерев'яне / Фото Archdaily

Приміщення також обладнане екологічними системами обслуговування. Контроль клімату, вентиляційні труби та збір дощової води встановили під порожнистим фасадом.

Фасад в проєкту також модульний та є подвійним. Зовнішня його частина є унікальною та складається з плетеного ротанга, тож будівля нагадує великий кошик.



Фасад плели місцеві мешканці / Фото Archdaily

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Усі ці системи разом ефективно реагують на зміни клімату чи погоди і разом забезпечують вентиляцію або обігрів просторих виставкових або офісних кімнат.

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