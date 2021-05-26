По соседству с оленями: дом-бегство от цивилизации посреди прекрасного пейзажа Великобритании

Невероятный лодж расположен в одной из отдаленных и диких местностей Великобритании. Среди оленей, беркутов и гор расположился живописный домик для отдыха.

В северной части заповедника пустыни Алладале раскинулся волшебный дом – место побега от цивилизации и отдыха от шума города.

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Лодж наполнен домашним уютом и всеми современными бытовыми удобствами.

В окружении величественных холмов / Фото Dailymail

Лодж уединен километрами леса и гор от следующего населенного пункта и предлагает то, что стало очень редким в наше время – девственный ландшафт и тишину.



Идеальное расположение в зеленой долине / Фото Dailymail

Лодж – это домик или приют, место для отдыха. Преимущественно лоджи расположены на территории заповедников и национальных парков.



Здесь можно встретить больше оленей, чем людей / Фото Dailymail

Просторный дом оборудован пятью спальнями и тремя ванными комнатами. Также здесь есть гостиная и столовая открытой планировки и полностью оборудованная открытая кухня.

Комфортный интерьер / Фото Dailymail

Свежие овощи можно получить в домашнем огороде. Из окон столовой можно наблюдать за лугами диких цветов и покрытыми вереском горными склонами.



Уютное обустройство пространства / Фото Dailymail

Живя очень комфортно, человек в значительной мере отрезан от цивилизации. Это удивительно и познавательно, ведь его окружает невероятная природа.