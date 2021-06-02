На востоке Испании в курортном городе Аликанте подростка за плохое поведение наказали домашним арестом. Вместо того, чтобы дуться в своей спальне, как это можно было ожидать от большинства 14-летних, Канто решил освободить свой гнев продуктивным способом. Испанский актер, которому сейчас 20 лет, начал рыть яму на заднем дворе своего семейного дома.

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Я был взбешенным подростком с топором. После того, как я начал копать, я возвращался каждый днем в течение трех лет, чтобы продолжать копать эту яму, – сказал он.

Знаменитый юноша / Фото Іnsider

Через шесть лет пылевая яма превратилась в полноценную пещеру. В подземном бункере есть лестница, стерео система, отопление, печь и даже односпальная кровать.



Начало строительства / Фото Іnsider

В пещере можно провести время самому или позвать друзей. Тем более, что одна из комнат полностью для этого приспособлена.

В течение последних нескольких лет Канто неутомимо работал над построением функционального подземного пространства, тратя ежедневно около трех часов на строительство.

Друзья юноши в восторге от его творения, а у парня в планах добавить этому пространству шика и разметить здесь джакузи.