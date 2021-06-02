На сході Іспанії у курортному місті Аліканте підлітка за погану поведінку покарали домашнім арештом. Замість того, щоб дутися у своїй спальні, як це можна було очікувати від більшості 14-річних, Канто вирішив звільнити свій гнів продуктивним способом. Іспанський актор, якому зараз 20 років, почав рити яму на задньому дворі свого сімейного будинку.

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Я був розлюченим підлітком із сокирою. Після того, як я почав копати, я повертався щодня вдень впродовж трьох років, щоб продовжувати копати цю яму, – сказав він.

Славнозвісний юнак / Фото Іnsider

Через шість років пилова яма перетворилася на повноцінну печеру. У підземному бункері є сходи, стерео система, опалення, піч і навіть односпальне ліжко.



Початок будівництва / Фото Іnsider

У печері можна провести час самому, або покликати друзів. Тим паче, що одна з кімнат повністю для цього адаптована.

Впродовж останніх кількох років Канто невтомно працював над побудовою функціонального підземного простору, витрачаючи щодня близько трьох годин на будівництво.

Друзі юнака захоплюються його творінням, а у хлопця у планах додати цьому простору шику та розмітити тут джакузі.