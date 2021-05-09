Дом состоит из нескольких павильонов, которые окутаны тиковым деревом и стеклом. Дом имеет площадь в 1000 квадратных метров и разработан таким образом, чтобы максимально слиться с естественным ландшафтом.

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Образ джунглей словно интегрирован в дом с прекрасным видом на окружающую природу.

Прекрасное место для отдыха / Фото Dezeen

Вместо одной большой массы просторной виллы фирма разбила дом на ряд павильонов, которые немного подняты над землей.

Природный рай / Фото Dezeen

Каркас из стали обработан тиковой древесиной, что вместе с большими пространствами стекла обеспечивают прочную связь с зеленым ландшафтом.



Невероятный проект / Фото Dezeen

Павильоны организованы вокруг крытой центральной зоны с тропическим листьями. Разрозненные пространства соединяют защищенные дорожки. К дому можно подняться на востоке, где дорожка ведет от гаража до парадному входу.

Прекрасная зона отдыха / Фото Dezeen

Стеклянные двери позволяют общественному пространству полностью открыться на задний двор, где можно найти бассейн и лужайку. Кривая дорожка ведет к живописному пляжу.