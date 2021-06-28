Посиделки в лесу: как сделать уютный домик вместе с друзьями

Весело проводить время с друзьями можно не только в кафе или других заведениях. Можно вместе с ними создать свое особенное место, каждый уголок которого будет напоминать о веселых развлечениях и душевных разговорах.

Домик имеет площадь всего 25 квадратных метров, но благодаря веселой компании этого места будет достаточно для развлечений и отдыха.

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Этот проект является творением студии Design and Make. Команда воплотила его в парке Хук – это 110 гектаров леса в английском городе Дорсет. Woodland Cabin – это замечательное пространство для неформального общения, не требующее затрат и которое легко может переноситься в другую местность.

Прекрасное место для дружеского общения / Фото Archdaily

Часть конструкции составляют ветви или стволы старых деревьев, что не только удешевляет строительство, но и придает интерьеру особенности. Балки и панели изготавливаются легко и быстро, а элементы интерьера можно сделать из старых деревьев. Для сбора конструкции нужно лишь несколько человек.

Лесной тайник для друзей / Фото Archdaily

Woodland Cabin – замечательный проект, который позволит друзьям не находить свое особенное место для встреч, а создать его самостоятельно.