Будиночок має площу лише 25 квадратних метрів, але завдяки веселій компанії цього місця буде вдосталь для розваг та відпочинку.

Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

Цей проєкт є творінням студії Design and Make. Команда втілила його у парку Хук – це 110 гектарів лісу в англійському місті Дорсет. Woodland Cabin – це чудовий простір для неформального спілкування, який не потребує затрат та легко може переноситися в іншу місцевість.

Прекрасне місце для дружнього спілкування / Фото Archdaily

Частину конструкції складають гілки чи стовбури старих дерев, що не лише здешевлює будівництво, а й додає інтер'єру особливості. Балки та панелі виготовляються легко та швидко, а елементи інтер'єру також можна зробити зі старих дерев. Для збору конструкції потрібно лише декілька людей.

Лісовий сховок для друзів / Фото Archdaily

Woodland Cabin – чудовий проєкт, який дозволить друзям не шукати своє особливе місце для зустрічей, а створити його власноруч.