Последнее пристанище: в пустыне США создали особенные пирамиды

Египетские пирамиды – это место захоронений фараонов, которые привлекают в страну тысячи туристов. Как дизайнеры из Бруклина переосмыслили тысячелетнюю традицию – читайте в материале.

"Город пирамид" – это попытка дизайнеров обновить похоронные традиции и сделать место захоронения более персонализированным.

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Проект должен быть реализован до 2022 года. В пустыне разместят 2500 персонализированных памятников в форме пирамиды.

Новый взгляд на кладбище / Фото Archdaily

Также сообщается, что "Город пирамид" станет сочетанием кладбища и публичного музея на открытом воздухе с цифровыми возможностями.

Каждая пирамида – это художественная инсталляция / Фото Archdaily

Разработчики уже начали продажу первых 500 мест, цена резервации места составляет 99 долларов.