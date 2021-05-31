"Місто пірамід" – це спроба дизайнерів оновити похоронні традиції та зробити місце поховання більш персоналізованим.

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Проєкт має бути реалізованим до 2022 року. У пустелі розмістять 2500 персоналізованих пам'ятників у формі піраміди.

Новий погляд на кладовище / Фото Archdaily

Також повідомляється, що "Місто пірамід" стане поєднанням кладовища та публічного музею на відкритому повітрі із цифровими можливостями.

Кожна піраміда – це художня інсталяція / Фото Archdaily

Розробники вже почали продаж перших 500 місць, ціна резервації місця становить 99 доларів.