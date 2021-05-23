Промышленный городской район испытывает невиданные перемены – бывшие индустриальные и промышленные сооружения становятся домом для сотни жителей. Силосное хранилище в Северной Гаване также является частью большого проекта перестройки.

Силос – большой резервуар или подземное хранилище . Применяются для хранения зерна или других сыпучих материалов.

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17-этажный бывший силос для зерна имеет площадь в 10 тысяч квадратных метров.

В новой постройке удалось разместить 38 уникальных квартир / Фото Аrchdaily

Промышленному фасаду добавили оцинкованную сталь, что сделало экстерьер просто невероятным. В интерьере старались как можно больше сохранить прошлое этого здания. Внутренняя отделка является аутентичной и нетронутой.

Для фасада использовали оцинкованную сталь / Фото Аrchdaily

Однокомнатные и многоуровневые квартиры имеют площадь от 100 до 400 квадратных метров. Все апартаменты оборудованы панорамными окнами и большими балконами, некоторые из них сохранились в сыром бетоне. Из помещений открывается просторный вид на городской горизонт и побережья.

Новый потенциал для исторического здания / Фото Аrchdaily

На верхнем этаже расположили роскошный ресторан с панорамным видом на город и море. Он имеет форму зеркальной стеклянной коробки, а ночью напоминает фонарь. Первый этаж в доме задуман как гибкое пространство для проведения мероприятий.