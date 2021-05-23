Промисловий міський район зазнає небачених змін – колишній індустріальні та промислові споруди стають домом для сотні жителів. Силосне сховище у Північній Гавані також є частиною великого проєкту перебудови.

Силос – великий резервуар або підземне сховище. Застосовуються для зберігання зерна або інших сипучих матеріалів.

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17-поверховий колишній силос для зерна має площу у 10 тисяч квадратних метрів.

У новітній споруді вдалося розмістити 38 унікальних квартир / Фото Аrchdaily

Промисловому бетонному фасаду додали оцинковану сталь, що зробило екстер'єр просто неймовірним. В інтер’єрі намагалися якомога більше зберегти минуле цієї будівлі. Внутрішнє оздоблення є автентичним та недоторканим.

Для фасаду використали оцинковану сталь / Фото Аrchdaily

Однокімнатні та багаторівневі квартири мають площу від 100 до 400 квадратних метрів. Усі апартаменти обладнані панорамними вікнами та великими балконами, деякі з них збереглися в сирому бетоні. З приміщень відкривається просторий вид на міський горизонт та узбережжя.



Новий потенціал для історичної споруди / Фото Аrchdaily

На верхньому поверсі розташували розкішний ресторан з панорамним видом на місто та море. Він має форму дзеркальної скляної коробки, а вночі нагадує ліхтар. Перший поверх у будинку задуманий як гнучкий простір для проведення заходів.