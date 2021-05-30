Невероятная недвижимость построена в 1936 году для бизнесмена Джейкоба Джея Пэйли. Тогда она обошлась ему в 100 тисяч долларов. Имение построено в величественном английском стиле. Дом расположен на площади более 2,5 гектара и занимает площадь почти 1400 квадратных метров.

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В распоряжении владельца – 13 спален и 17 ванных комнат. Шикарные комнаты включают гостиную, столовую, бильярдную и изысканный кабинет.

Стильный особняк / Фото Realtor

На верхний этаж можно попасть с помощью мраморной лестницы или лифта. Здесь есть две главные спальни, каждая из которых имеет гардеробную, ванную комнату и вид на сад.

Вид с высоты птичьего полета / Фото Realtor

Территория поместья – это пышные сады с бассейнами, фонтанами и экзотическими деревьями.

Эрик Эмерсон Шмидт – имеет собственный капитал в 21 миллиард долларов. Обладает завидной недвижимостью в Калифорнии, на побережье Монтесито и особняком на холме Холмби-Хиллз, а также пентхаусом в Нью-Йорке за 15 миллионов долларов. Шмидт работал генеральным директором Google с 2001 по 2011 год. Теперь занимает должность председателя совета директоров компании Alphabet Inc.