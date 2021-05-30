Прихоти миллиардеров: вилла бывшего генерального директора Google за 61 миллион долларов

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт приобрел недвижимость в Лос-Анджелесе. Исторический особняк стоит 61 миллион долларов. Это вторая по цене продажа в штате Калифорния в этом году.
Невероятная недвижимость построена в 1936 году для бизнесмена Джейкоба Джея Пэйли. Тогда она обошлась ему в 100 тисяч долларов. Имение построено в величественном английском стиле. Дом расположен на площади более 2,5 гектара и занимает площадь почти 1400 квадратных метров.
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В распоряжении владельца – 13 спален и 17 ванных комнат. Шикарные комнаты включают гостиную, столовую, бильярдную и изысканный кабинет.
На верхний этаж можно попасть с помощью мраморной лестницы или лифта. Здесь есть две главные спальни, каждая из которых имеет гардеробную, ванную комнату и вид на сад.
Территория поместья – это пышные сады с бассейнами, фонтанами и экзотическими деревьями.