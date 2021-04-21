Весна и лето – это период общения и времяпровождения под лучами солнца и свежим дыханием ветра. Самое время готовиться к открытию сезона барбекю, солнечным дням и теплым вечерам. Как можно оформить летнюю террасу и веранду – читайте в материале.

Спокойная трапеза на открытом воздухе – это прекрасная возможность искреннего общения с родными и друзьями. Особенно это актуально, когда встреча в общественных местах ограничена из-за пандемии. Ниже можно просмотреть несколько впечатляющих и невероятных проектов по оформлению террас по всему миру.

Читайте также Книжная полка на весь дом: великолепный дизайн дома для книголюбов

Уютные сады и внутренние дворики могут стать лучшим местом для совместного проведения времени с друзьями и семьей этой весной и летом.

Дом Гвадалахары, Мексика

Обеденная зона с шикарным столом / Фото Dezeen

Дом в Гвадалахаре максимально использует доброжелательный климат с помощью Г-образной открытой галереи. Пространство имеет две зоны и вымощено шлифованной камнем.

Дом цветов , США

Наслаждение бокалом вина на солнце / Фото Dezeen

Обеденная зона расположена на калифорнийском винодельческом заводе. Встроенные деревянные лавки сочетаются с крепкими столами и грубо обтесанными деревянными табуретами. Столы украшены простыми букетами из сада.

Дворик квартиры в Яффо, Израиль



Древние каменные стены смягчены растительностью / Фото Dezeen

Апартаменты в старинном порту Яффо имеют неземной вид на море и милый внутренний двор. Пространство для отдыха наполнено глянцевым обеденным столом и практичными пластиковыми стульями.

Садовый павильон , Великобритания

Крытая обеденная зона / Фото Dezeen

Белый садовый павильон используется как летняя столовая, когда позволяет капризная английская погода. Пространство поднято над землей и имеет широкий настил из дерева, что придает ансамблю нотки приморской набережной.

Загородный дом , Италия



Эклектичный дизайн / Фото Dezeen

Загородный дом имеет идиллическую обеденную зону на открытом воздухе. Пространство расположено посреди сада, а деревянная стена обеспечивает защиту от бриза. Лавовый гравий напоминает о деревенском стиле и не требует технического обслуживания.

Дом В, Австрия



Лоджия мечты / Фото Dezeen

Столовая в австрийской вилле расположена как в помещении, так и на открытом воздухе. Стеклянные двери открываются, чтобы превратить комнату в прекрасную лоджию.