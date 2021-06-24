Природа на балконе: в Сингапуре высадили растения просто в небоскребе

Все большую популярность набирает тренд, когда фасады новых домов покрывают растениями. Как его поддержали в Сингапуре – читайте в материале.

Студия Heatherwick представила 20-этажный жилой небоскреб в Сингапуре, который был разработан как "противоположность стеклянным башням".

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Жилой дом высотой 104,5 метра назвали EDEN. Небоскреб вошел в шорт-лист категории жилых проектов премии Dezeen Awards.

Уникальный небоскреб / Фото Dezeen

Главная идея дома заключается в создании больших комфортных жилых пространств, окутанных природой, в противовес бетонным коробкам, которые стали нормой для крупных городов.

Зеленые балконы с уникальной формой / Фото Dezeen

На каждом этаже расположена только пара апартаментов. Каждая квартира имеет 4 спальни, каждая из которых имеет в своем распоряжении балкон, наполненный зеленью.



Просторные апартаменты / Фото Dezeen

EDEN – отличная альтернатива бетонным домам, которая сосредоточена на максимальном комфорте жителей.