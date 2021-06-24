Студія Heatherwick представила 20-поверховий житловий хмарочос у Сінгапурі, який був розроблений як "протилежність скляним вежам".
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Житловий будинок висотою 104,5 метри назвали EDEN. Хмарочос увійшов у шорт-лист категорії житлових проектів цьогорічної премії Dezeen Awards.
Унікальний хмарочос / Фото Dezeen
Головна ідея будинку полягає у створенні великих комфортних житлових просторів, оповитих природою, на противагу бетонним коробкам, які стали нормою для великих міст.
Зелені балкони з унікальною формою / Фото Dezeen
На кожному поверсі розташована лише пара апартаментів. Кожна квартира має 4 спальні, кожна з яких має у своєму розпорядженні балкон, наповнений зеленню.
Просторі апартаменти / Фото Dezeen
EDEN – чудова альтернатива бетонним будинкам, яка зосереджена на максимальному комфорті мешканців.