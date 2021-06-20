Двухуровневые апартаменты расположены на северо-западной стороне небоскреба, откуда открывается вид на Английский залив и Северные береговые горы.

Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3

Владелица квартиры хотела получить приятную естественную атмосферу помещения и место, которое бы гармонично вобрало в себя артефакты и произведения искусства из ее путешествий.

Искусство – важный элемент дизайна / Фото Dezeen

Пентхаус делится на общую и частную зоны. На нижнем уровне расположены гостиная, столовая, кухня и кабинет. Лестница на полповорота ведет на верхний уровень, который вмещает две спальни.

Темные цвета придают пространству изысканности / Фото Dezeen

Также на крыше есть палуба площадью 167 квадратных метров, на которую можно подняться через частный лифт.

Атриум с растениями – удачное решение / Фото Dezeen

Фокусным пунктом апартаментов является высокий застекленный атриум, наполненный пышной растительностью. Этот кусочек природы на впечатляющей высоте придает жилищу особенности и изысканности.

Сочетание прямых линий с оригинальными элементами / Фото Dezeen

Дерево и мрамор стали главными материалами. Их удачное сочетание позволило создать невероятный пространство.