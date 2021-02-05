Комплекс LIFE STORY – это концептуальное жилье вблизи парка Феофания, которое позволит наслаждаться своим пространством и достойно отдыхать, не тратя время на дорогу. О новых выгодных предложениях в живописном жилом комплексе от львовского девелопера – читайте в материале.

LIFE STORY – это комфортабельный и продуманный до мелочей жилой комплекс, который состоит из двух секций и будет иметь 16 этажей. Это идеальное жилье для современного горожанина, который ценит свое время.

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Преимущества ЖК LIFE STORY и выгодные предложения для будущих жителей комплекса от LEV Development – далее в материале.

ЛОКАЦИЯ

Жилой комплекс расположен вблизи парка Феофания, дорога к которому займет до 7 минут неспешной пешей прогулки. Качественный отдых и единение с природой – это не прихоть, которая требует времени на дорогу, а потребность горожанина, который ценит свое время и нуждается в "зарядке" между рабочими сессиями.

В 10 минутах от ЖК LIFE STORY расположена станция метро "Теремки", а дорога до центра города займет 20 минут. Рядом с домом есть остановка городского и пригородного транспорта.

Вблизи жилого комплекса есть все, что необходимо для качественной и активной жизни: медицинские учреждения, зоомагазин, нотариальные и юридические услуги, курсы иностранных языков. Государственные и специализированные лицеи тоже рядом.

Также недалеко от дома расположены торговые центры Магеллан, Эпицентр, ART mall, Metro cash&carry, Аракс. К услугам любителей развлечений музей "Пирогово", Экспоцентр ВДНХ, киевский ипподром, картинг-центр, "Детский город профессий".

ЖК LIFE STORY – это пространство, которое готово ответить на любой запрос жителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА И "ИЗЮМИНКИ"

Компания LEV Development позаботилась, чтобы ЖК LIFE STORY стал местом, в котором можно воплотить все идеи здорового отдыха. Именно поэтому здесь предусмотрен бесплатный прокат велосипедов для здоровых велопрогулок всей семьей, маршруты для любителей утренних пробежек.

Большая спортивная площадка для командных игр будет способствовать соседскому единению, а современная игровая площадка подарит веселые и безопасные детские развлечения. Закрытый двор и круглосуточная охрана гарантируют, что ни одна машина или незваный гость не побеспокоят ни малышей, ни любого жителя комплекса.

Зарядка для электрокаров и специальные опции для сортировки мусора направлены на поддержку экологичности жилого комплекса. Для тех, кто вдохновляется завтраками вне дома, всегда открыты двери Healthy cafe, а для активных предпринимателей есть предложения помещений под коммерцию.

Крыша домов – это не запертое на ключ пространство, а место для утренней йоги, неторопливого общения с соседями и наблюдения за фантастическим ночным небом.

Холлы – это также ваш дом, и о его замечательном виде позаботится известный львовский дизайнер Марко Савицкий со своей командой. Кроме того, он приложит руку ко всему пространству общего пользования.

LEV Development продумала все до мельчайших деталей, чтобы жители ЖК LIFE STORY наслаждались каждым мгновением своей жизни, не беспокоясь бытовых мелочях.

СКИДКИ

Компания LEV Development объявила чрезвычайно заманчивое предложение – беспроцентную рассрочку на 12 месяцев на акционные квартиры. Кроме того, любую квартиру в жилом комплексе LIFE STORY можно приобрести с 5% скидкой.

Узнать больше деталей о ЖК LIFE STORY и цены на квартиры можно на сайте LEV Development и в отделах продаж: