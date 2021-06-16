Мексиканский и английский архитектурный офис Aidia Studio спроектировал железнодорожную станцию для города на карибском побережье мексиканского полуострова Юкатан. Город Тулум чрезвычайно популярен, ведь здесь сохранились развалины древнего портового города Мая.

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Особенностью сооружения будет перфорированная крыша с конструкционной стали и железобетонных панелей.



Решетчатая крыша для железнодорожной станции Тулум / Фото Dezeen

В проекте студия дизайна учла климатические особенности местности. Здесь преобладает тропический климат, характеризующийся высокими температурами, влажностью и сезоном дождей.

Строительство железнодорожного вокзала Тулум планируют завершить до конца 2023 / Фото Dezeen

Большая открытая решетчатая крыша, застекленная в стратегических местах, обеспечивает полуоткрытые пространства, которые функционируют без механической вентиляции.



Внутреннее обустройство пространства / Фото Dezeen

Спроектированая станция станет частью междугородной железной дороги длиной 1525 километров через полуостров Юкатан в петле между городами Паленке и Канкуном.