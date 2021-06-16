Мексиканський та англійський архітектурний офіс Aidia Studio спроєктував залізничну станцію для міста на карибському узбережжі мексиканського півострова Юкатан. Місто Тулум надзвичайно популярне, адже тут збережені руїни стародавнього портового міста Мая.

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Особливістю споруди буде перфорований дах із конструкційної сталі та залізобетонних панелей.



Ґратчастий дах для залізничної станції Тулум / Фото Dezeen

У проєкті студія дизайну врахувала кліматичні особливості місцевості. Тут переважає тропічний клімат, що характеризується високими температурами, вологістю та сезоном дощів.

Будівництво залізничного вокзалу Тулум планують завершити до кінця 2023 року / Фото Dezeen

Великий відкритий ґратчастий дах, засклений у стратегічних місцях, що забезпечує напіввідкриті простори, які функціонують без механічної вентиляції.



Внутрішнє облаштування простору / Фото Dezeen

Спроєктована станція стане частиною міжміської залізниці довжиною 1525 кілометрів через півострів Юкатан у петлі між містами Паленке та Канкуном.