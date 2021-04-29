Студия MFRMGR Architekci спроектировала дом в Варшаве, который дарит хозяевам множество возможностей.
Интересно Португальский минимализм: небольшой дом, что удивляет элегантностью
Дом площадью 285 квадратных метров стал воплощением мечты о жизни в частном секторе большого города.
Большие пространства – "изюминка" этого проекта / Фото Archdaily
Удаленность участка позволила владельцам не беспокоиться о конфиденциальности и не сводить вокруг забор.
Простая форма, которая дает множество возможностей / Фото Archdaily
На первом этаже есть гостиная, рабочий кабинет, туалет и кухня. Гаражная зона подключена к котельной. Также на первом этаже расположены жилые комнаты. На втором этаже также есть большая терраса с зоной барбекю.
Великолепная верхняя терраса / Фото Archdaily
Этот дом - прекрасный пример акцента на функциональности и простоте, что делает его идеальным вариантом для каждого.