Студия MFRMGR Architekci спроектировала дом в Варшаве, который дарит хозяевам множество возможностей.

Интересно Португальский минимализм: небольшой дом, что удивляет элегантностью

Дом площадью 285 квадратных метров стал воплощением мечты о жизни в частном секторе большого города.

Большие пространства – "изюминка" этого проекта / Фото Archdaily

Удаленность участка позволила владельцам не беспокоиться о конфиденциальности и не сводить вокруг забор.

Простая форма, которая дает множество возможностей / Фото Archdaily

На первом этаже есть гостиная, рабочий кабинет, туалет и кухня. Гаражная зона подключена к котельной. Также на первом этаже расположены жилые комнаты. На втором этаже также есть большая терраса с зоной барбекю.

Великолепная верхняя терраса / Фото Archdaily

Этот дом - прекрасный пример акцента на функциональности и простоте, что делает его идеальным вариантом для каждого.