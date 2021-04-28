Компанія DepA Architects, що базується в Порту, розширила та відремонтувала традиційний португальський дім. Архітектори змінили план поверху та удосконалили кольорову палітру.

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Окрім цього до будинку, що розташований у північному районі Порто, додали прибудову. Вона розширила можливості дому щодо взаємодії із садом.

Невибагливий фасад / Фото Dezeen

Після роботи архітекторів та команди від оригінального двоповерхового будинку залишився лише бетон.

Кольорова гамма витримана у всьому домі / Фото Dezeen

Цей невеликий будинок мало чим відрізняється від сотень подібних, але саме вони творять ідентичність міста.

У домі немає жодних зайвих деталей / Фото Dezeen

Цей дім – чудова демонстрація португальських традицій, які з часом не втрачають актуальності.