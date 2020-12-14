Деревянный дом – всегда отличное решение для сельской местности. Как обеспечить дому гармонию экологичности и комфорта – читайте в материале.

Небольшой дом с крайне низким уровнем воздействия на окружающую среду и прекрасным видом расположен вгороде Хайнеорд, Нидерланды. Дом построен с помощью технологии информационного моделирования зданий, передает Inhabitat.

Модульная конструкция и низкоуглеродистые деревянные материалы были использованы в сочетании с ужесуществующими деревьями и растениями. Эту структуру прекрасно дополнила зеленая крыша.

Замечательный дом с прекрасным видом / Фото Inhabitat

Дом спроектирован так, чтобы его можно было легко разобрать и перенести в любую другую точку. Это сделано с помощью так называемых сухих соединений.

Прекрасно воплощенный в жизнь эко проект/ Фото Inhabitat

Жилая площадь дома коррелируется от 54 до 210 квадратных метров, в зависимости от пожеланий клиента. Также в доме предусмотрена большая палуба, куда можно выйти с чашкой кофе в теплую погоду. Полностью остекленный фасад гарантирует много света, уют и вид на широкие и прекрасные пейзажи.

Сад орошается дождевой водой, собранной из крыши / Фото Inhabitat

Компактный деревянный дом – всегда хорошее решение для сельской местности, которое никогда не выйдет измоды.