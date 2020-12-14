Дерев'яний будинок – завжди чудове рішення для сільської місцевості. Як забезпечити будинку гармонію екологічності та затишку – читайте у матеріалі.

Невеликий будинок з вкрай низьким рівнем впливу на навколишнє середовище і прекрасним видом розташований у місті Хайнеорд, Нідерланди. Будинок зведений за допомогою технології інформаційного моделювання будівель, передає Inhabitat.

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Модульна конструкція та низьковуглецеві дерев’яні матеріали були використані у поєднанні з вже існуючими деревами та рослинами. Цю структуру чудово доповнив зелений дах.

Чудовий будинок із прекрасним видом / Фото Inhabitat

Будинок спроєктований так, щоб легко розібрати та перенести у будь-яку іншу точку. Це зроблено за допомогою так званих сухих з'єднань.

Чудово втілений у життя еко проєкт / Фото Inhabitat

Житлова площа будинку корелюється від 54 до 210 квадратних метрів, залежно від побажань клієнта. Також у будинку передбачена велика палуба, куди можна вийти із чашкою кави в теплу погоду. Повністю засклений фасад гарантує багато світла, затишок та вигляд на широкі та прекрасні пейзажі.

Сад зрошується дощовою водою, зібраною з покритого даху / Фото Inhabitat

Компактний дерев'яний будинок – завжди хороше рішення для сільської місцевості, яке ніколи не вийде з моди.