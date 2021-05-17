Канадская архитектурная студия YH2 провела редизайн лесного коттеджа, который когда-то принадлежал лесорубу. Небольшое здание имеет неповторимый фасад. "Изюминкой" дома является удачно продуманное внутреннее пространство.
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Одним из ключевых элементов дизайна коттеджа является пространство на верхнем этаже пятиугольной формы. Зона отдыха нацелена в деревянное гонтовое здание.
Милый коттедж лесоруба / Фото Сontemporist
Пространство оборудовано специальными сиденьями, которые расположены по обе стороны в нише, обработанной ярко-белым цветом.
Удивительное место / Фото Сontemporist
Внутри коттеджа есть деревянная дорожка, ведущая к окну в форме пятиугольника. Дверь открывается, чтобы обеспечить доступ к мест для сидения, расположенных таким образом, чтобы воспользоваться различными живописными видами.
Невероятное пространство / Фото Сontemporist
Черную черепицу из кедрового дерева дополняют черные оконные и дверные рамы.
Великолепный дизайн / Фото Сontemporist
Внутри дизайн минимальный, с бетонным полом и деревянными акцентами.