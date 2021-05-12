Архитектурная фирма Birdseye Design завершила строительство современного дома в штате Нью-Йорк. Территория дома принадлежала одной семье на протяжении многих поколений.
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Мрачный и минималистичный фасад дополнен черной металлической крышей. Для создания гармонии и контраста внешний вид дома украсили деревянными планками. Это придало дизайну структурности.
Замечательный дом / Фото Сontemporist
Для создания комфортного и уютного проекта архитекторы совместно работали со студией дизайна Brooke Michelsen Design.Строгий фасад / Фото Сontemporist
Интерьер дома – это смесь минимализма и теплого деревянного комфорта. Столовая также имеет встроенную зону бара, а также двусторонний камин. В гостиной также разместили камин со сказочным видом на озеро.
Неповторимый дизайн / Фото Сontemporist
В гостиную примыкает кухня с большим островом и темно-серыми шкафами, тогда как большие раздвижные стеклянные двери открывают интерьер во внутренний дворик.