Бунгало, датированное 1947 годом, имеет 3 спальни и площадь почти 170 квадратных метров. Уютный дом расположен в прототипном пригороде Лос-Анджелеса – долине Сан-Фернандо.
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Дом расположен в тихой улочке и имеет травянистый дворик, затененный гигантским деревом магнолии. Дорожка разделяет газон вокруг входной двери.
Площадь участка составляет более 8 аров / Фото Architectural Digest
Дизайн интерьера отличается темно-коричневым деревянным полом и кухней с гранитной столешницей.
Внутренняя отделка бунгало / Фото Architectural Digest
В гостиной есть большой эркер, а рядом семейная комната с камином на дровах. Обособленный гараж здесь превратили в большой офис, который также может функционировать как четвертая спальня, тренажерный зал или студия.
Уютный дворик / Фото Architectural Digest
Изюминкой звездной дома является бассейн в форме груши, окруженный травянистым газоном. Также на территории поместья есть лоджия для трапез или отдыха на открытом воздухе.
Необычный бассейн / Фото Architectural Digest
В задней части участка находится сарай, а подъезд спереди дома может вместить минимум две машины.
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