Бунгало, датоване 1947 роком, має 3 спальні та площу майже 170 квадратних метрів. Затишний дім розташований у прототипному передмісті Лос-Анджелеса – долині Сан-Фернандо.

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Будинок розташований у тихій вуличці і має трав’янистий дворик, що затінений гігантським деревом магнолії. Доріжка розділяє газон навколо вхідних дверей.



Розмір ділянки складає понад 8 арів / Фото Architectural Digest

Дизайн інтер’єру вирізняється темно-коричневою дерев’яною підлогою та кухнею із гранітною стільницею.

Внутрішнє оздоблення бунгало / Фото Architectural Digest

У вітальні є великий еркер, а поруч сімейна кімната із каміном на дровах. Відокремлений гараж тут перетворили на великий офіс, який також може функціонувати як четверта спальня, тренажерний зал або студія.

Затишний дворик / Фото Architectural Digest

Родзинкою зіркової домівки є басейн у формі груші, оточений трав'янистим газоном. Також на території маєтку є лоджія для трапез або відпочинку на відкритому повітрі.

Незвичайний басейн / Фото Architectural Digest

У задній частині ділянки знаходиться сарай, а під’їзд спереду домівки може вмістити щонайменше дві машини.

Більше фото зіркового бунгало: