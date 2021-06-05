Супружеская пара фермеров Стеф и Оливер Гордон создали крошечный дом площадью 40 квадратных метров на своей ферме для скота, расположенной в городе Маджи, что в Австралии.

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Свою крохотную избушку супруги сдают в аренду для всех желающих пожить в атмосфере провинциальной местности.

Волшебный дом / Фото Сontemporist

Треугольная конструкция имеет украшенный металлическим сайдингом фасад. В скрытых панелях в конструкции здания расположены солнечные батареи. На территории сооружения также есть резервуары для сбора дождевой воды.

Прекрасное место для отдыха / Фото Сontemporist

Внутри пространство украшено функциональным камином на дровах. Изюминкой хижины является открытая ванная комната, расположенная у самого окна. Конфиденциальность здесь обеспечена, ведь рядом нет никаких соседей.