Подружня пара фермерів Стеф і Олівер Гордон створили крихітний будинок площею 40 квадратних метрів на своїй фермі для худоби, розташованій у місті Маджі, що в Австралії.

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Свою крихітну хатинку подружжя здає в оренду для всіх охочих пожити в атмосфері провінційної місцевості.

Чарівний дім / Фото Сontemporist

Трикутна конструкція має оздоблений металевим сайдингом фасад. У прихованих панелях в конструкції будівлі розташовані сонячні батареї. На території споруди є також резервуари для збору дощової води.

Чудове місце для відпочинку / Фото Сontemporist

Всередині простір оздоблений функціональним каміном на дровах. Родзинкою хатини є відкрита ванна кімната, яка розташована біля самого вікна. Конфіденційність тут забезпечена, адже поруч немає жодних сусідів.