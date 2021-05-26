Увлекательная башня высотой 472 метра расположена в популярном районе Нью-Йорка, всего в нескольких кварталах от Центрального парка. Строительство небоскреба началось в сентябре 2019 года, а официальное открытие комплекса состоится в конце этого года.

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Небоскреб Central Park Tower спроектировали два известных архитектора: Адриан Смит и Гордон Гилл.



Башня расположена по адресу 225 West 57th Street / Фото Dezeen

Кроме одного из самых высоких жилых домов в мире, Центральная парковая башня также является вторым по высоте небоскребом как в США, так и в западном полушарии.



Небоскреб имеет светоотражающий стеклянный фасад / Фото Dezeen

Помпезный жилой комплекс имеет 179 резиденций, расположенных от 32-го этажа. Наибольшие квартиры имеют восемь спален и площадь более 1600 квадратных метров.



Апартаменты оборудованы дизайнерской потолком с двойной высотой / Фото Dezeen

Для жителей будет предложено немало эксклюзивных услуг. Здесь планируют открыть частный клуб, бассейн, сигарный бар и большую бальную залу.

Универмаг Nordstrom занимает цоколь башни / Фото Dezeen

Кроме резиденций в Central Park Tower также будет отель, а известный универмаг Nordstrom расположится у основания башни.