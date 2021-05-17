Период мировой пандемии и самоизоляции существенно изменил подход к рабочему месту. Теперь в тренде не только комфорт и уют, но и концепция удаленной работы и приватности. Потрясающее природное окружение и покой делают офисные кабинки на реке Висла идеальным рабочим местом.

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Плавучие стручки, которые называются Энклавами, являются проектом Агнешки Бялок, выпускницы Академии изящных искусств в Кракове. Это уникальный плавучий коворкинг, который может существовать автономно, не оставляя следа на земле.



Невероятный проект / Фото Іnhabitat

Коворкинг выделяется инновационным дизайном и невероятной безопасностью – попасть в помещение можно только по воде на байдарке. Место расположения чрезвычайно романтичное – рядом с замком Вавель. Энклавы – это резкий контраст, где сочетаются мягкие изогнутые края и современный вид.

Замечательное рабочее место / Фото Іnhabitat

Стручки конструктивно соединены с руслом реки и прикреплены друг к другу через специальную конструкцию. Минималистичные сооружения можно напечатать за несколько дней. При строительстве использованы вторичные водонепроницаемые материалы.