В Парагвае построили невероятную резиденцию, которую вряд ли захочется покидать. Дом манит великолепным дизайном и уникальной локацией.

В красивых тенистых джунглях Парагвая, которые могут похвастаться богатым биоразнообразием флоры и фауны, построили уютную резиденцию, которая станет прибежищем от хлопот и шумного мира.

Кстати Бегство от мира: кабинка в лесу, о которой мечтает каждый

Проект создан в виде скалы, что принимает форму в леса, который ее окружает. Он построен из кирпича ручной работы, дерева и переработанного камня.

Бассейн под зеленью леса / Фото Archdaily

Терраса-сад ингтегрована в ландшафт, что сохраняет тепловую инерцию внутри дома и минимизирует влияние на окружающую среду.

Природа "проникла" в дом / Фото Archdaily

Архитектору Хосе Кубилле удалось поместить несколько зон с разной функциональностью в 340 квадратных метров.

Уютный кабинет / Фото Archdaily

Простая, но элегантная гостиная / Фото Archdaily

Дом в джунглях – отличное решение для того, чтобы спрятаться от мира и насладиться спокойной жизнью.