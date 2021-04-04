У Парагваї збудували неймовірну резиденцію, яку навряд чи захочеться покидати. Будинок манить чудовим дизайном та унікальною локацією.

У красивих тінистих джунглях Парагваю, які можуть похизуватися багатим біорізноманіттям флори та фауни, збудували затишну резиденцію, яка стане прихистком від клопотів та гамірного світу.

До речі Втеча від світу: кабінка в лісі, про яку мріє кожен

Проект створений у вигляді скелі, що приймає форму у лісу, який його оточує. Він побудований з цегли ручної роботи, дерева та переробленого каменю.

Басейн під зеленню лісу / Фото Archdaily

Тераса-сад інгтегрована у ландшафт, що зберігає теплову інерцію всередині будинку та мінімалізує вплив на довкілля.

Природа "проникла" в будинок / Фото Archdaily

Архітектору Хосе Кубілла вдалося помістити декілька зон з різною функціональністю у 340 квадратних метрів.

Затишний кабінет / Фото Archdaily

Проста , але елегантна вітальня / Фото Archdaily

Дім у джунглях – чудове рішення для того, щоб заховатися від світу та насолодитися спокійним життям.