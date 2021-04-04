Рай у джунглях: фантастична резиденція, в якій не страшно опинитись в ізоляції
У Парагваї збудували неймовірну резиденцію, яку навряд чи захочеться покидати. Будинок манить чудовим дизайном та унікальною локацією.
Джерело:Archdaily
У красивих тінистих джунглях Парагваю, які можуть похизуватися багатим біорізноманіттям флори та фауни, збудували затишну резиденцію, яка стане прихистком від клопотів та гамірного світу.
До речі Втеча від світу: кабінка в лісі, про яку мріє кожен
Проект створений у вигляді скелі, що приймає форму у лісу, який його оточує. Він побудований з цегли ручної роботи, дерева та переробленого каменю.
Басейн під зеленню лісу / Фото Archdaily
Тераса-сад інгтегрована у ландшафт, що зберігає теплову інерцію всередині будинку та мінімалізує вплив на довкілля.
Природа "проникла" в будинок / Фото Archdaily
Архітектору Хосе Кубілла вдалося помістити декілька зон з різною функціональністю у 340 квадратних метрів.
Затишний кабінет / Фото Archdaily
Проста , але елегантна вітальня / Фото Archdaily
Дім у джунглях – чудове рішення для того, щоб заховатися від світу та насолодитися спокійним життям.
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