Студия дизайна MIA спроектировала виллу с широкими подвесными растениями, которые смягчают использование бетона в этом доме. Это комфортный и удобный дом, расположенный в центре бурного города.
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Дом имеет бетонную конструкцию и украшен лианой, что создает тропический рай и свежий зеленый фильтр.
Уютное пространство / Фото Сontemporist
В доме создана специальная система роллет, которая включена для создания разделения между внешними и внутренними частями. Также это превосходная защита в дождливые дни.
Оазис среди бетонных стен / Фото Сontemporist
Естественный свет проникает сквозь растения в интерьер дома.
Великолепный дизайн / Фото Сontemporist
Растения на фасаде – отличное решение для создания естественной атмосферы и свежести дома.