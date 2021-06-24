Художница Мэри Меттингли создала Watershed Core – каркасную установку, которая фильтрует дождевую воду.

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Установка имитирует работу дренажной системы города, которая состоит из акведуков, хранилищ и тоннелей. Она была создана с целью привлечения внимания к проблеме качества и доступа к воде.

Жители полюбили инсталляцию / Фото Dezeen

Инсталляция представляет собой сферическую скульптуру под открытым небом высотой 3 метра. Внутри расположены металлические ресторанные подносы, наполненные местными растениями.

Watershed Core стала украшением парка / Фото Dezeen

Скульптура собирает дождевую воду, которая впоследствии очищается с помощью фиторемедиации. В процессе участвуют растения, почва песок, горные породы и слой углерода.