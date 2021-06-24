Растительный шар: инсталляция в Нью-Йорке, которая покорила жителей

В Нью-Йорке создали уникальную инсталляцию, имитирующую работу дренажной системы города. Каркасная постройка в парке завоевала популярность горожан.
Художница Мэри Меттингли создала Watershed Core – каркасную установку, которая фильтрует дождевую воду.
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Установка имитирует работу дренажной системы города, которая состоит из акведуков, хранилищ и тоннелей. Она была создана с целью привлечения внимания к проблеме качества и доступа к воде.
Жители полюбили инсталляцию / Фото Dezeen
Инсталляция представляет собой сферическую скульптуру под открытым небом высотой 3 метра. Внутри расположены металлические ресторанные подносы, наполненные местными растениями.
Watershed Core стала украшением парка / Фото Dezeen
Скульптура собирает дождевую воду, которая впоследствии очищается с помощью фиторемедиации. В процессе участвуют растения, почва песок, горные породы и слой углерода.