Новая ратуша в Фрайбурге – это первое в мире государственное здание, которое производит больше энергии, чем потребляет.

Источник: Archdaily

Ратуша с административным центром и яслями – это первое в мире общественное здание, построенное по стандарту чистого избытка энергии: оно производит больше энергии, чем потребляет.

Читайте также Работа на заднем дворе: подборка уютных домашних офисов

Форма здания завораживает / Фото Archdaily

Новое сооружение вмещает под одной крышей 840 работников городской администрации.

В проекте воплощены принципы открытости и прозрачности / Фото Archdaily

Проект имеет площадь 26 тысяч квадратных метров. Он создан архитекторами студии Ingenhoven architects. Новый административный центр, который является частью пристройки ратуши города Фрайбург, призван обеспечить стимул для модернизации района Штюлингер, а также обеспечить зеленую связь между парком Эшгольц и университетской больницей.

Игра света и тени / Фото Archdaily

Сердцем нового шестиэтажного здания, которое заменяет павильон ратуши 1960-х годов, является центр обслуживания граждан с конференц-залами и рестораном для персонала на первом этаже.

Новая ратуша в Фрайбурге – замечательный ответ экологическим вызовам и пример современного административного здания.