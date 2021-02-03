Работа на заднем дворе: подборка уютных домашних офисов – фото
Работать дома – современная реальность и мечта многих. Это экономия времени, удобство и комфорт. Однако рабочее место должно быть идеальное и отделенное от домашних забот.
Источник: Dwell
Сборные кабинки и уютные деревянных конструкции – эти офисы способны поразить и вызвать чувство зависти.
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Консольный контейнер
Офис расположен у частной резиденции в Нью-Вестминстер, Канада. Поработав дома более 10 лет, канадский архитектор превратил промышленный контейнер на офис площадью 32 квадратных метра.
Комфортное рабочее место / Фото Dwell
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Деревянная кабина
Спокойная студия на заднем дворе дома в Торонто, Канада. Украшенная кедровыми панелями и с уникальной системой хранения вещей. Солнечный свет проникает сквозь угловое мансардное окно, согревая интерьер.
Площадь проекта составляет 9 квадратных метров / Фото Dwell
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Мастерская писателя
Рабочая студия сценариста Мэтью Майкла Карнахана расположена в штате Вирджиния и имеет 37 квадратных метров. Особенностью этого рабочего пространства являются раскладные двери, которые соединяют интерьер с лесом.
Книжные полки – изюминка дизайна / Фото Dwell
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Шестиугольная студия
Офис построен в Британской Колумбии (Канада) и покрыт красными кедровыми квадратами с металлической крышей. Проект размером 23 квадратных метра создан фирмой Hanson Land&Sea.
Среди кедровых деревьев и кленов / Фото Dwell
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Офис в уютном саду
Проект студии Parsonson Architects разработан для молодой семьи из Новой Зеландии. Расположен на заднем дворе викторианского коттеджа между фруктовых деревьев. Имеет площадь 17 квадратных метров.
Пространство для работы и учебы / Фото Dwell
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Офис на дереве
В островном городе Бейнбридж в штате Вашингтон создали кабину для чтения и работы. Она расположена в нескольких шагах от главного дома – это уютное пространство для отца и дочери.
В тени деревьев и тишины природы работать невероятно / Фото Dwell
Небольшие уютные домашние офисы – фантастическое решение для тех, кто работает из дома и хочет разделить место для работы и отдыха.
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