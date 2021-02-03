Работать дома – современная реальность и мечта многих. Это экономия времени, удобство и комфорт. Однако рабочее место должно быть идеальное и отделенное от домашних забот.

Источник: Dwell

Сборные кабинки и уютные деревянных конструкции – эти офисы способны поразить и вызвать чувство зависти.

Интересно Хижины в лесу: современное рабочее место, которое отвечает на вызовы времени

Консольный контейнер

Офис расположен у частной резиденции в Нью-Вестминстер, Канада. Поработав дома более 10 лет, канадский архитектор превратил промышленный контейнер на офис площадью 32 квадратных метра.

Комфортное рабочее место / Фото Dwell

Деревянная кабина

Спокойная студия на заднем дворе дома в Торонто, Канада. Украшенная кедровыми панелями и с уникальной системой хранения вещей. Солнечный свет проникает сквозь угловое мансардное окно, согревая интерьер.

Площадь проекта составляет 9 квадратных метров / Фото Dwell

Мастерская писателя

Рабочая студия сценариста Мэтью Майкла Карнахана расположена в штате Вирджиния и имеет 37 квадратных метров. Особенностью этого рабочего пространства являются раскладные двери, которые соединяют интерьер с лесом.

Книжные полки – изюминка дизайна / Фото Dwell

Шестиугольная студия

Офис построен в Британской Колумбии (Канада) и покрыт красными кедровыми квадратами с металлической крышей. Проект размером 23 квадратных метра создан фирмой Hanson Land&Sea.

Среди кедровых деревьев и кленов / Фото Dwell

Офис в уютном саду

Проект студии Parsonson Architects разработан для молодой семьи из Новой Зеландии. Расположен на заднем дворе викторианского коттеджа между фруктовых деревьев. Имеет площадь 17 квадратных метров.

Пространство для работы и учебы / Фото Dwell

Офис на дереве

В островном городе Бейнбридж в штате Вашингтон создали кабину для чтения и работы. Она расположена в нескольких шагах от главного дома – это уютное пространство для отца и дочери.

В тени деревьев и тишины природы работать невероятно / Фото Dwell

Небольшие уютные домашние офисы – фантастическое решение для тех, кто работает из дома и хочет разделить место для работы и отдыха.