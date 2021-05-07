В одном из районов Лос-Анджелеса существовали заброшенные участки, которые городские власти решили использовать для построения небольших домиков для бездомных.
Кстати Бездомный стал первым человеком США, который заселился в напечатанный дом: невероятная история
За воплощение идеи взялась Lehrer Architects. Архитекторы решили создать уютные микродомики, которые будут покрывать минимимальние потребности.
Новый приветливый район / Фото Archdaily
Эффективный и функциональный дизайн усилен ярким цветам, которые наполняют хорошим настроением и добавляют положительных эмоций.
Дома и пространства покрывают все потребности / Фото Archdaily
Строительство Chandler Boulevard Bridge Home Village завершилось в феврале. Сейчас этот небольшой район готов разместить 200 человек.
Замечательный социальный район / Фото Archdaily
Архитекторы надеются, что подобные районы помогут бездомным и станут хорошей практикой во всем мире.