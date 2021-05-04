Спочатку 70-річний чоловік заселився у звичайний будинок в техаському Community First! Village – громаді, яка забезпечує постійним житлом бездомних людей. Але коли будівельна технологічна компанія ICON за допомогою тривимірного друку збудувала 6 маленьких будиночків, один з них став домом Тіма.

Читайте також Неймовірна форма: у Мексиці збудували новітній "американський" житловий комплекс

Кардинальні зміни

Це повністю змінило його життя. Із замкнутого чоловіка, який боровся з наркозалежністю та уникав людей, він став відкритим та комунікабельним.

Коли я дізнався, що став першою людиною в Америці, яка переїхала в будинок із тривимірним друком, я подумав, як це чудово. Ті самі люди, від яких я колись тікав, тепер я біжу до них. Якщо ви коли-небудь були на самому дні, ви знаєте, що деяким людям просто потрібно трохи заохочення та підтримки,

– каже Тім.



Тім Ши у своєму новому будинку / Фото New York Post

Чоловік повністю подолав залежність і сподівається, що проживе у новому будинку до кінця своїх днів.



Будинки, побудовані 3-D принтером / Фото New York Post

Як друкували будинки

Будинки зводили з бетону за допомогою 3D-принтера Vulcan II від Icon. На друк одного дому йшло менш ніж 48 годин. А вартість кожного з них є на 20% – 30% меншою, ніж ціна традиційного крихітного дому.



3-D принтер / Фото New York Post



3-D принтер друкує будинок / Фото New York Post

Усі будинки, площею 37 квадратних метрів, мають спальню, ванну, повністю обладнану кухню, вітальню та велику веранду з панорамним видом на захід сонця.



Вітальня друкованого будинку / Фото New York Post



Кухня друкованого будинку / Фото New York Post



Інтер'єр друкованого будинку / Фото New York Post

Цей проєкт був реалізований за підтримки некомерційної організації New Story, яка допомагає людям знаходити стабільне житло. І він став чудовим прикладом того, як сучасні будівельні прийоми можуть допомогти вирішити проблеми, пов’язані з доступним житлом.



Друковані будинки / Фото New York Post