Спочатку 70-річний чоловік заселився у звичайний будинок в техаському Community First! Village – громаді, яка забезпечує постійним житлом бездомних людей. Але коли будівельна технологічна компанія ICON за допомогою тривимірного друку збудувала 6 маленьких будиночків, один з них став домом Тіма.
Читайте також Неймовірна форма: у Мексиці збудували новітній "американський" житловий комплекс
Кардинальні зміни
Це повністю змінило його життя. Із замкнутого чоловіка, який боровся з наркозалежністю та уникав людей, він став відкритим та комунікабельним.
Коли я дізнався, що став першою людиною в Америці, яка переїхала в будинок із тривимірним друком, я подумав, як це чудово. Ті самі люди, від яких я колись тікав, тепер я біжу до них. Якщо ви коли-небудь були на самому дні, ви знаєте, що деяким людям просто потрібно трохи заохочення та підтримки,
– каже Тім.
Тім Ши у своєму новому будинку / Фото New York Post
Чоловік повністю подолав залежність і сподівається, що проживе у новому будинку до кінця своїх днів.
Будинки, побудовані 3-D принтером / Фото New York Post
Як друкували будинки
Будинки зводили з бетону за допомогою 3D-принтера Vulcan II від Icon. На друк одного дому йшло менш ніж 48 годин. А вартість кожного з них є на 20% – 30% меншою, ніж ціна традиційного крихітного дому.
3-D принтер / Фото New York Post
3-D принтер друкує будинок / Фото New York Post
Усі будинки, площею 37 квадратних метрів, мають спальню, ванну, повністю обладнану кухню, вітальню та велику веранду з панорамним видом на захід сонця.
Вітальня друкованого будинку / Фото New York Post
Кухня друкованого будинку / Фото New York Post
Інтер'єр друкованого будинку / Фото New York Post
Цей проєкт був реалізований за підтримки некомерційної організації New Story, яка допомагає людям знаходити стабільне житло. І він став чудовим прикладом того, як сучасні будівельні прийоми можуть допомогти вирішити проблеми, пов’язані з доступним житлом.