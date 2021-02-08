Уровень загрязнения Мирового океана просто поражает. Новая невероятная исследовательская станция способна спасти Тихий океан, а с ним и Землю.

Сотни лет крупнейший океан Земли подвергается вредному воздействию человеческой деятельности. В общих водах находится примерно 5,25 триллионов частиц мусора, а в океанах общая масса пластика составляет около 268 тисяч тонн. Одним из самых загрязненных мест является Тихий океан. Именно здесь словацкий дизайнер Ленка Петракова спроектировала исследовательскую станцию для очистки океанов.

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Размер мусора, который сейчас в Тихом океане, достигает размера отдельного континента. Отсюда и происходит название этого проекта – "8th Continent".

Космический вид станции / Фото Archdaily

Проект станции для очистки океанов выиграл премию Гран-при 2020 за научно-исследовательскую установку по очистке океана. Конструкция собирает пластиковый мусор с поверхности и разбивает его до вторичного сырья.

Уникальная форма и дизайн / Фото Archdaily

Центр переработки пластика соединяется с научно-исследовательским и учебным заведением для создания междисциплинарной и устойчивой платформы для будущего.

Поверхность станции / Фото Archdaily

Станция не только физически улучшает воду, но и создает платформу для наблюдения за средой океана. Станция абсолютно самодостаточная и собирает приточную энергию. После извлечения сточных вод отфильтрованную чистую воду закачивают в резервуар для воды и либо опресняют, либо используют для гидрофобного выращивания галофильной растений.