Реконструкция заброшенного здания: из монастырского комплекса – в изысканный отель
Среди природного парка в Испании расположены сельскохозяйственные сооружения, принадлежащие монастырю Эскаладей. Монастырские владения выкупили и планируют превратить в небольшой отель, связанный с винодельней Terra Dominicata.
Источник:Archdaily
Проект посреди виноградников, известных как Эль Танкат, расположен посреди парка Монсанто. Здесь выполнят реконструкцию заброшенных зданий, которые ранее использовались для сельскохозяйственных нужд монастыря Эскаладей.
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В реконструкции большое внимание уделили внешним пространствам. В проекте почтили сохранения имеющейся архитектуры, а также традиций и этнических особенностей как конкретного места, так и целого региона.
Рукотворные старинные бассейны / Фото Аrchdaily
Проект с историческим и культурным наследием будет иметь площадь 4638 квадратных метров. Заброшенный комплекс монастырских сооружений напоминает небольшое село с несколькими скудными домами.
Волшебная пристройка / Фото Аrchdaily
Гостиничный комплекс будет включать идеи и пространственные схемы, которые привычны для этих сельских районов. В проекте применены такие строительные техники как сухие каменные стены и металлические решетки.
Все эти методы были применены на практике с профессионалами и мастерами из ближайших сел, тем самым усиливая личные и культурные связи с ландшафтом Приората.
Невероятные пейзажи / Фото Аrchdaily
Невероятные виды из национального парка подчеркнуты чудесной близлежащей растительностью.
Обольстительное место для отдыха / Фото Аrchdaily
Архитектурная студия SCOB продумала проект по использованию экологичности и устойчивого дизайна. Заполнение водохранилища и обеспечения оросительной системы достигается благодаря дождевой воде.
Также здесь применяется минимальное наружное освещение и уменьшение потока, чтобы избежать влияния на фауну парка.
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