Посеред природного парку в Іспанії розташовані сільськогосподарські споруди, які належать монастирю Ескаладей. Монастирські володіння викупили й планують перетворити на невеликий готель, пов'язаний з виноробнею Terra Dominicata.

Проєкт посеред виноградників, відомих як Ель Танкат, розташований посеред природного парку Монсант. Тут виконають реконструкцію покинутих будівель, які раніше використовувались для сільськогосподарських потреб монастиря Ескаладей.

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У реконструкції велику увагу приділили зовнішнім просторам. У проєкті вшанували збереження наявної архітектури, а також традицій та етнічних особливостей як конкретного місця, так і цілого регіону.

Рукотворні старовинні басейни / Фото Аrchdaily

Проєкт з історичною та культурною спадщиною матиме площу 4638 квадратних метрів. Покинутий комплекс монастирських споруд нагадує невелике село з кількома мізерними будинками.



Чарівна прибудова / Фото Аrchdaily

Готельний комплекс включатиме ідеї та просторові схеми, які звичні для цих сільських районів. У проєкті застосовані такі будівельні техніки як сухі кам'яні стіни та металеві решітки.

Усі ці методи були застосовані на практиці з професіоналами та майстрами з найближчих сіл, тим самим посилюючи особисті та культурні зв'язки з ландшафтом Пріорату.

Неймовірні пейзажі / Фото Аrchdaily

Неймовірні види з національного парку підкреслена чудесною довколишньою рослинністю.



Звабливе місце для відпочинку / Фото Аrchdaily

Архітектурна студія SCOB продумала проєкт з використання екологічності та стійкого дизайну. Заповнення водосховища та забезпечення зрошувальної системи досягається завдяки дощовій воді.

Також тут застосовується мінімальне зовнішнє освітлення та зменшення потоку, щоб уникнути впливу на фауну природного парку.