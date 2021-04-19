Релакс над небом: фантастическая зона отдыха в Сан-Франциско
Архитектор Мэри Баренсфельд создала замечательную смотровую площадку. Она дарит просто невероятную панораму на один из самых известных городов мира.
Источник:Designboom
Проект имеет форму архитектурного ландшафта, что перетекает из детали на деталь. Кедровые бревна, стальной бассейн и бетонные "носы" конструкции гармонично соединились в одну систему.
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Смотровая площадка была создана по заказу бейсбольной звезды. Отсюда открывается великолепный вид на залив Сан-Франциско и мост Золотые ворота.
Невероятная панорама / Фото Designboom
Консольные треугольники отделяют гриль в верхней зоне площадки.
Как выглядит мечта / Фото Designboom
Эта площадка стала гордостью своего создателя и владельца. Она подарит своим гостям много прекрасных мгновений жизни.
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