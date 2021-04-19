Архитектор Мэри Баренсфельд создала замечательную смотровую площадку. Она дарит просто невероятную панораму на один из самых известных городов мира.

Проект имеет форму архитектурного ландшафта, что перетекает из детали на деталь. Кедровые бревна, стальной бассейн и бетонные "носы" конструкции гармонично соединились в одну систему.

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Смотровая площадка была создана по заказу бейсбольной звезды. Отсюда открывается великолепный вид на залив Сан-Франциско и мост Золотые ворота.

Невероятная панорама / Фото Designboom

Консольные треугольники отделяют гриль в верхней зоне площадки.

Как выглядит мечта / Фото Designboom

Эта площадка стала гордостью своего создателя и владельца. Она подарит своим гостям много прекрасных мгновений жизни.